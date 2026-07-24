Кресло или ремень: Водителям объяснили, как перевозить детей 7–11 лет в автомобиле

Ребёнка от 7 до 11 лет в автомобиле или такси необходимо перевозить с использованием удерживающего устройства — автокресла или бустера, но только если оно подходит по весу и росту. А что делать, если школьник уже перерос все стандартные атрибуты?

Автоюрист Лев Воропаев в разговоре с 360.ru пояснил: на заднем сиденье такого пассажира можно пристёгивать штатным ремнём безопасности, если его параметры позволяют это сделать. Правила дорожного движения дают право выбора. Но на переднем сиденье в любом случае обязательно использовать детское автокресло.

А ранее юрист объяснила правила бесплатного проезда для детей в транспорте. По словам специалиста, на городском и пригородном транспорте дети до семи лет провозятся бесплатно без предоставления отдельного места.