Кресло или ремень: Водителям объяснили, как перевозить детей 7–11 лет в автомобиле
Юрист Воропаев: Ребёнка на заднем сиденье можно пристёгивать штатным ремнём
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Ребёнка от 7 до 11 лет в автомобиле или такси необходимо перевозить с использованием удерживающего устройства — автокресла или бустера, но только если оно подходит по весу и росту. А что делать, если школьник уже перерос все стандартные атрибуты?
Автоюрист Лев Воропаев в разговоре с 360.ru пояснил: на заднем сиденье такого пассажира можно пристёгивать штатным ремнём безопасности, если его параметры позволяют это сделать. Правила дорожного движения дают право выбора. Но на переднем сиденье в любом случае обязательно использовать детское автокресло.
А ранее юрист объяснила правила бесплатного проезда для детей в транспорте. По словам специалиста, на городском и пригородном транспорте дети до семи лет провозятся бесплатно без предоставления отдельного места.
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