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Регион
24 июля, 13:02

Подачу электроэнергии в Грузии полностью восстановили после масштабного блэкаута

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Klimov 3000

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Klimov 3000

В Грузии полностью восстановили подачу электроэнергии после масштабного блэкаута, охватившего почти всю территорию страны, включая Тбилиси. Об этом сообщили в государственной электросистеме республики.

По данным компании, поэтапное восстановление началось в ночь на пятницу. Причины масштабного отключения официально пока не называются.

Момент отключения электричества в Грузии попал на видео
Момент отключения электричества в Грузии попал на видео

Напомним, в Грузии произошло отключение электроэнергии в Тбилиси, Батуми и других городах из-за аварии, и потребление упало с 1 860 до 563 МВт·ч около 00:15 по местному времени. Аварийная ситуация затронула многие регионы, вызвав перебои в работе инфраструктуры.

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Анастасия Никонорова
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