Подачу электроэнергии в Грузии полностью восстановили после масштабного блэкаута

В Грузии полностью восстановили подачу электроэнергии после масштабного блэкаута, охватившего почти всю территорию страны, включая Тбилиси. Об этом сообщили в государственной электросистеме республики.

По данным компании, поэтапное восстановление началось в ночь на пятницу. Причины масштабного отключения официально пока не называются.

Напомним, в Грузии произошло отключение электроэнергии в Тбилиси, Батуми и других городах из-за аварии, и потребление упало с 1 860 до 563 МВт·ч около 00:15 по местному времени. Аварийная ситуация затронула многие регионы, вызвав перебои в работе инфраструктуры.