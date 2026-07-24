Подачу электроэнергии в Грузии полностью восстановили после масштабного блэкаута
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В Грузии полностью восстановили подачу электроэнергии после масштабного блэкаута, охватившего почти всю территорию страны, включая Тбилиси. Об этом сообщили в государственной электросистеме республики.
По данным компании, поэтапное восстановление началось в ночь на пятницу. Причины масштабного отключения официально пока не называются.
Напомним, в Грузии произошло отключение электроэнергии в Тбилиси, Батуми и других городах из-за аварии, и потребление упало с 1 860 до 563 МВт·ч около 00:15 по местному времени. Аварийная ситуация затронула многие регионы, вызвав перебои в работе инфраструктуры.
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