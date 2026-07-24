Анатолий Карпов — о санкциях ЕС против Дворковича: «Много сделал для мировых шахмат»

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал включение президента ФИДЕ Аркадия Дворковича в санкционный список Евросоюза. Он заявил, что не понимает оснований для такого решения.

Карпов в беседе с «Чемпионатом» назвал Дворковича хорошим президентом, много сделавшим для мировых шахмат, и подчеркнул, что ограничения незаслуженны. Он также отметил, что временная отставка главы федерации негативно скажется на её работе.

Напомним, ранее Дворкович добровольно приостановил исполнение обязанностей после включения в 21-й санкционный список ЕС. Исполняющим обязанности президента FIDE стал вице-президент, 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд. Илюмжинов, возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год, намерен баллотироваться на сентябрьских выборах в Самарканде.