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Регион
24 июля, 13:10

Анатолий Карпов — о санкциях ЕС против Дворковича: «Много сделал для мировых шахмат»

Анатолий Карпов назвал санкции ЕС против Дворковича непонятными и незаслуженными

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Сергей Бобылев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Сергей Бобылев

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал включение президента ФИДЕ Аркадия Дворковича в санкционный список Евросоюза. Он заявил, что не понимает оснований для такого решения.

Карпов в беседе с «Чемпионатом» назвал Дворковича хорошим президентом, много сделавшим для мировых шахмат, и подчеркнул, что ограничения незаслуженны. Он также отметил, что временная отставка главы федерации негативно скажется на её работе.

Напомним, ранее Дворкович добровольно приостановил исполнение обязанностей после включения в 21-й санкционный список ЕС. Исполняющим обязанности президента FIDE стал вице-президент, 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд. Илюмжинов, возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год, намерен баллотироваться на сентябрьских выборах в Самарканде.

Дворкович не поддержит Илюмжинова на выборах FIDE из-за «его позиции»
Дворкович не поддержит Илюмжинова на выборах FIDE из-за «его позиции»

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Дарья Нарыкова
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