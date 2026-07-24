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24 июля, 13:12

КСИР заявил об уничтожении дата-центра Amazon в Бахрейне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sundry Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sundry Photography

Силы Корпуса стражей исламской революции уничтожил здание дата-центра Amazon в Бахрейне, который используется США для сбора разведданных. Об этом сообщили в пресс-службе КСИР.

«В завершение предыдущей операции против дата-центра американской компании Amazon, играющего важную роль в сборе разведывательной информации для американской армии <...> атаковано и уничтожено оставшееся здание этого центра», — говорится в сообщении.

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Ранее КСИР пригрозил Великобритании ударами по её военным базам на Ближнем Востоке из-за предоставления их США для ударов по Ирану. В заявлении подчёркивалось, что любой объект, используемый в этих целях, является законной целью Тегерана.

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Матвей Константинов
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