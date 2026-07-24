«Болтовни этого типа хватит»: Иран троллит Трампа туалетной бумагой с его же постами

Посольство Ирана на Кубе опубликовало в соцсети едкий пост в ответ на заявления президента США Дональда Трампа. Дипломаты разместили фотографию рулона туалетной бумаги с напечатанными на нём двумя постами американского лидера, сопроводив снимок комментарием на испанском: «Если нет туалетной бумаги, то болтовни этого типа вполне хватит».

В одном из своих постов Трамп писал о ядерной «пыли» от бомбардировщиков B-2 и заверял, что Израиль больше не будет бомбить Ливан. В другом он пригрозил Ирану «огромной армадой» во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и напомнил о «Операции Полуночный молот», предупредив, что следующая атака будет «намного хуже». Иранское посольство, таким образом, высмеяло риторику Трампа, использовав его собственные угрозы против него самого.

Реакция Белого дома и лично президента США на этот троллинг пока не последовала. Заявление прозвучало на фоне обострившегося конфликта между Тегераном и Вашингтоном, включая возобновление американских ударов по Ирану и предложения о временном перемирии.

Ранее Иран опроверг заявления Трампа о стремлении к переговорам с США, назвав их попыткой повлиять на цены на нефть. Депутат Меджлиса Хасан Гашгави посоветовал американскому лидеру искать более эффективные пути, так как его высказывания уже не влияют на рынки. Трамп ранее заявлял, что Иран якобы хочет экстренных переговоров, но США не планируют возвращаться к диалогу. Тегеран настаивает, что никакой инициативы не было, и обвиняет Вашингтон в информационных манипуляциях.