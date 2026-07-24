США ударили по штаб-квартире ВМС КСИР на севере Ирана

США нанесли удар по штаб-квартире Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции в северной иранской провинции Гилян. Об этом сообщила администрация региона. По данным властей, атака произошла ночью в городе Зибакенар.

«Штаб-квартира «Хазрат Сейед аш-Шухада» Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции в городе Зибакенар подверглась нападению американских сил», — говорится в заявлении администрации, которое приводит агентство Fars.

Предварительно, в результате удара никто не погиб. Другие подробности происшествия пока не сообщаются.

Новая волна напряжённости между США и Ираном началась 8 июля. Американские военные провели серию ударов по территории Исламской Республики, заявив, что это было ответом на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Тегераном.