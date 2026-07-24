ВС США завершили 13-ю серию ударов по Ирану

Вооружённые силы США завершили 13-ю подряд серию ночных ударов по объектам в Иране, сообщили в Центральном командовании Соединённых Штатов (CENTCOM).

Операция была завершена 24 июля в 04:00 по московскому времени. В ходе атак американские силы нанесли удары по иранским военным центрам управления, объектам хранения беспилотников, коммуникационным сетям, пунктам берегового наблюдения и инфраструктуре, связанной с морскими возможностями.

В CENTCOM заявили, что целью операции стало дальнейшее снижение угрозы для гражданских моряков и коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив. По данным командования, на Ближнем Востоке сейчас находятся более 50 тысяч военнослужащих США.

Напомним, 13-я серия ударов ВС США по Ирану началась в 01:45 мск. CENTCOM не уточнило количество целей и тип применённого вооружения. Ранее американские военные перенаправили 12 торговых судов после возобновления блокады морских портов Ирана. Ещё одно судно вывели из строя. США вернулись к блокаде иранских портов 14 июля. CENTCOM не уточнило названия судов, их местонахождение и характер применённых против них мер.