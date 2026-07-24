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24 июля, 13:25

Захарова назвала Маску вескую причину отключить Starlink на Украине

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила основателю компаний Tesla и Space X Илону Маску отключить спутниковую систему Starlink на Украине. Так дипломат отреагировала на слова американского предпринимателя о затянувшемся конфликте и позиции западных политиков, которым следует пойти на уступки Москве.

«Хочется развить мысль и предложить отвести Starlink. Чтобы люди не умирали», — написала Захарова в Телеграм-канале.

Напомним, основатель компаний Tesla и Space X, владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск заявил, что его раздражают «изысканные дипломаты», которые ужинают в роскошных ресторанах, пока на передовой гибнут люди. Бизнесмен призвал пойти на некоторые уступки России ради скорейшего разрешения конфликта. Без этого СВО не закончится, уверен он.

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Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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