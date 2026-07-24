Захарова назвала Маску вескую причину отключить Starlink на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила основателю компаний Tesla и Space X Илону Маску отключить спутниковую систему Starlink на Украине. Так дипломат отреагировала на слова американского предпринимателя о затянувшемся конфликте и позиции западных политиков, которым следует пойти на уступки Москве.

«Хочется развить мысль и предложить отвести Starlink. Чтобы люди не умирали», — написала Захарова в Телеграм-канале.

Напомним, основатель компаний Tesla и Space X, владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск заявил, что его раздражают «изысканные дипломаты», которые ужинают в роскошных ресторанах, пока на передовой гибнут люди. Бизнесмен призвал пойти на некоторые уступки России ради скорейшего разрешения конфликта. Без этого СВО не закончится, уверен он.