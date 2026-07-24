«Соломоново решение»: Экономист объяснил, почему ЦБ снизил ставку всего на 0,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% — и это решение экономисты называют «Соломоновым». Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финуниверситета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян в комментарии для Life.ru объяснил, почему регулятор выбрал осторожный шаг, и что будет дальше.

ЦБ поступил рационально и правильно. С одной стороны, он поддерживает положительную динамику в росте промпроизводства и экономики. С другой — сдерживает инфляционные факторы. Это Соломоново решение. Если слишком резко опустить ставку, возникают риски спекулятивного характера: бизнес и валютные спекулянты могут выйти на рынок и нарушить стабильность рубля. Михаил Хачатурян Доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Основная причина столь осторожного шага — рост цен на топливо и проинфляционные риски. Снижаться дальше ставка точно будет, но ЦБ придерживается крайне осторожной позиции, считает экономист. По его прогнозу, в перспективе ставка может опуститься до 12%, но не ниже. Если же опустить её резко, спекулянты получат дополнительные финансовые ресурсы, что ударит по национальной валюте.

«Важен сам сигнал: экономика развивается. Мы продолжаем смягчение ДКП. Разумеется, эффект наступит не сразу, но сигнал именно такой — мы поддерживаем рост, но без шапкозакидательства», — резюмировал эксперт.

Напомним, что 24 июля 2026 года совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку— с 14,5% до 14% годовых. Это девятое снижение подряд с начала цикла смягчения денежно-кредитной политики. Регулятор отметил, что инфляция замедляется, но риски остаются, в том числе из-за нестабильности цен на нефть и топливном рынке.