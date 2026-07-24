Набиуллина попросила не искать сигналы ЦБ в её брошках и носках коллег

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала перестать искать скрытые послания в деталях одежды руководства регулятора. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции.

Один из корреспондентов поинтересовался, не планирует ли регулятор создать специальный индикатор настроения. Такой «датчик» позволил бы аналитикам не гадать по аксессуарам и гардеробу. Журналист напомнил про жёлто-красные носки зампреда ЦБ Алексея Заботкина, которые долго не давали покоя прессе. Также корреспондент упомянул знаменитые брошки, разбору которых посвящали целые обзоры.

«Не надо искать никаких тайных сигналов. Мы обо всем стараемся говорить и писать прямым текстом», — ответила Набиуллина.

На протяжении двух лет брошь действительно воспринималась как своеобразный канал невербальной коммуникации. С 2020 года по украшению на лацкане пиджака эксперты пытались угадать вектор будущих решений по ключевой ставке. В конце февраля 2022-го аксессуар исчез с лацкана. С того момента на публичных мероприятиях глава Центробанка появляется без этого декоративного элемента.

В ходе пресс-конференции Эльвира Набиуллина сообщила о постепенном снижении ставок по рыночной ипотеке. По её наблюдениям, параллельно растут и объёмы выдачи таких кредитов. Дополнительным фактором, повышающим доступность жилищных займов, регулятор считает курс кабинета министров на придание льготным программам более адресного характера.