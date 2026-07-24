В подконтрольной ВСУ части Запорожья прогремели взрывы
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В подконтрольной украинской армии части Запорожской области прогремели взрывы, сообщил назначенный Киевом глава местной администрации Иван Фёдоров. Что именно повреждено и есть ли пострадавшие, не уточняется. В регионе объявлена воздушная тревога.
«Взрывы в Запорожской области», — написал он в социальных сетях.
Ранее в Чёрном море был атакован сухогруз. Судно перевозило американский уголь в один из портов Украины и шло под флагом Либерии.
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