В подконтрольной ВСУ части Запорожья прогремели взрывы

В подконтрольной украинской армии части Запорожской области прогремели взрывы, сообщил назначенный Киевом глава местной администрации Иван Фёдоров. Что именно повреждено и есть ли пострадавшие, не уточняется. В регионе объявлена воздушная тревога.

«Взрывы в Запорожской области», — написал он в социальных сетях.

Ранее в Чёрном море был атакован сухогруз. Судно перевозило американский уголь в один из портов Украины и шло под флагом Либерии.