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Регион
24 июля, 13:44

В подконтрольной ВСУ части Запорожья прогремели взрывы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

В подконтрольной украинской армии части Запорожской области прогремели взрывы, сообщил назначенный Киевом глава местной администрации Иван Фёдоров. Что именно повреждено и есть ли пострадавшие, не уточняется. В регионе объявлена воздушная тревога.

«Взрывы в Запорожской области», — написал он в социальных сетях.

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Матвей Константинов
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