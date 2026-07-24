Чемодан, порт, в круиз! Лайнер «Владимир Жириновский» вышел на ходовые испытания

Круизный лайнер «Владимир Жириновский» вышел на заводские ходовые испытания. Об этом сообщила пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации.

В течение недели специалисты проверят дизель-генераторы на разных режимах мощности, навигацию, связь, управляемость, вентиляцию, водоснабжение и противопожарные установки. После этого судно вернётся на Балтийский завод для дальнейшей достройки.

На втором этапе экипаж оценит манёвренность, уровень шума, вибрации и освещённость помещений. Передать теплоход Московскому речному пароходству планируют осенью 2026 года.

Лайнер рассчитан на 310 пассажиров и получил 155 кают, полноценные балконы, открытые палубы, бассейн и обзорные салоны. Он сможет ходить по внутренним водным путям с выходом в Чёрное, Азовское и Каспийское моря.

«Это первое пассажирское судно такого класса, построенное в России за последние 60 лет», — отметили в ОСК.

Строительство началось в 2016 году, однако сроки сдачи неоднократно переносили из-за замены оборудования, перепроектирования и технических сложностей.

В октябре 2025 года сообщалось, что круизный лайнер «Владимир Жириновский» начнёт выполнять рейсы в 2026 году. Судно рассчитано на 310 пассажиров и получит 155 кают, рестораны, бассейны, спа-зону, джакузи и тренажёрный зал.