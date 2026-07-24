Заботкин: Стагфляция грозит России только при ошибочной реакции на шоки

Стагфляция в России может начаться только в случае неправильной реакции на экономические потрясения. Об этом заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике, передаёт РБК.

По его словам, риск появления такого сценария возникает при попытках стимулировать спрос с помощью слишком мягкой денежно-кредитной политики при отсутствии достаточных производственных возможностей. Заботкин отметил, что в таком случае последствия могут проявиться не только в текущем периоде, но и в следующие годы.

А Эльвира Набиуллина призвала не использовать термин «стагфляция» без оснований и не превращать его в «страшилку». Глава Центробанка отметила, что текущая ситуация в российской экономике не соответствует признакам стагфляции, к которым относятся спад деловой активности, высокая безработица и ускорение инфляции.