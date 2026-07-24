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24 июля, 14:39

КСИР заявил об ударах по объектам США в Кувейте и Бахрейне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

КСИР заявил об уничтожении складов с боеприпасами США в Кувейте и повреждении объекта ВМС США на Бахрейне. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Корпуса стражей исламской революции.

По данным КСИР, в ходе 27-го этапа ответных ударов были атакованы 3 склада хранения боеприпасов и оборудования на американской базе в районе Аль-Удайри в Кувейте.

В заявлении утверждается, что объекты были подожжены и уничтожены. Также, по информации иранской стороны, удар пришёлся по наблюдательной вышке 5-го флота ВМС США на Бахрейне. КСИР сообщил о нанесении значительного ущерба этой конструкции.

КСИР заявил об уничтожении дата-центра Amazon в Бахрейне
КСИР заявил об уничтожении дата-центра Amazon в Бахрейне

Администрация иранской провинции Гилян сообщила об ударе США по штаб-квартире Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции в городе Зибакенар. По предварительным данным, в результате атаки никто не погиб, подробности происшествия уточняются.

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Дарья Денисова
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