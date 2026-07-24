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24 июля, 14:50

«Брови с разных лиц»: Яна Рудковская шокировала поклонников неожиданным преображением

Фанаты раскритиковали новые брови Яны Рудковской

Яна Рудковская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial

Яна Рудковская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial

Известный продюсер и телеведущая Яна Рудковская решила освежить свой имидж, прибегнув к помощи звёздного визажиста. У себя в соцсетях она опубликовала ролик с подписью «Before and after», где продемонстрировала себя до и после нанесения макияжа.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial

Однако подписчики обратили внимание вовсе не на качество макияжа, а на брови артистки — на первом видео они показались фанатам расположенными на разных уровнях, с заметными различиями в изгибе и густоте. В комментариях пользователи не скрывали недоумения: «Брови вообще с разных лиц», «Это что за эксперимент?», «Осталось только брови на место поставить», «Один глаз флиртует, другой удивляется». Часть поклонников, впрочем, предположила, что визуальный дисбаланс мог возникнуть из-за необычного ракурса или особенностей освещения.

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Ранее Рудковская заявила, что её 13-летний сын Александр Плющенко игнорирует негативные комментарии в свой адрес после решения выступать за сборную Азербайджана. Она рассказала, что их семья давно привыкла к пристальному вниманию, и некоторые пользователи просто пытаются нажиться на их фамилии. По её словам, Саша не читает критику и вообще не придаёт ей значения — у него твёрдый характер, как у отца Евгения Плющенко.

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Александра Мышляева
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