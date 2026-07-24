Охранник потянул и насадил на забор: В Тольятти из-за жуткой травмы умер 10-летний мальчик

Десятилетний мальчик умер в больнице после тяжёлых травм, полученных на территории частного предприятия в Тольятти. Об этом сообщает СУ СК Самарской области.

По версии следствия, 23 июля 2026 года охранник ресурсоснабжающей организации в Тольятти заметил на территории 10-летнего мальчика, который в тот момент лез через забор. Мужчина подбежал, схватил его за ногу и потащил на себя. В итоге ребёнка проткнуло прутьями забора, из-за чего он начал терять кровь.

Мальчика привезли в больницу и прооперировали. Но на следующий день его не стало.

«Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в публикации.

Следователи осматривают место происшествия, чтобы выяснить все детали ситуации.

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