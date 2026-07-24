Юлия Высоцкая потеряла почти 30 млн рублей на кулинарном бизнесе

Кулинарная компания Юлии Высоцкой «Едимдома.Ру» завершила 2025 год с убытком в 28,9 млн рублей. Выручка IT-проекта, управляющего сайтом с рецептами, упала вдвое — с 103,7 до 53,2 млн рублей, сообщает KP.ru со ссылкой на сервис Rusprofile.

Это уже третий убыточный год для компании после короткого выхода в плюс в 2024-м. При этом ООО «Студия Едим Дома», отвечающее за производство телешоу, увеличило прибыль вдвое — до 53,6 млн рублей, хотя выручка снизилась до 165,8 млн.

Высоцкая — учредитель 67 компаний и действующего ИП. Ей принадлежит 90% ООО «Едимдома.Ру».

А ранее Юлию Высоцкую затравили из-за фото в майке и шортах без фильтров. Хейтеры оставили множество язвительных комментариев о её возрасте и фигуре. Особенно много негатива обрушилось на руки актрисы, показавшиеся некоторым излишне худыми.