Главнокомандующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной «Мадьяр») усилил личную охрану, опасаясь за свою жизнь. Как сообщает RT со ссылкой на источник в российских силовых структурах, он почти перестал пользоваться мобильной связью и редко покидает защищённые командные пункты, чтобы его не засекли.

Меры безопасности ужесточили и для его семьи после того, как в России возбудили уголовное дело о теракте в отношении Бровди. С весны в его подразделениях ищут полиграфологов и специалистов по безопасности — предположительно, для поиска нелояльных сотрудников и внутреннего контроля. Параллельно набирают копирайтеров, дизайнеров и SMM-специалистов. Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что они нужны для создания позитивного образа и распространения фейков.

Однако ранее подпольщик Сергей Лебедев объяснил, почему главарь «Птиц Мадьяра» всё ещё жив. По его словам, главная причина — местонахождение цели. Украинский военачальник постоянно находится за пределами своей страны.