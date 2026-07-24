Гарантии не для всей страны: Эспер придумал, как принять Украину в НАТО

Украина могла бы вступить в НАТО в промежуточном статусе либо получить полноправное членство с рядом оговорок. Такой вариант предложил бывший министр обороны США Марк Эспер в интервью Independence Avenue Media.

«Думаю, существуют разные формулы, которые следует рассматривать. Украина может получить не полное членство сразу, а определённую промежуточную форму интеграции или полноправное членство с определёнными оговорками», — заявил экс-глава Пентагона.

Эспер считает, что гарантии Североатлантического альянса можно было бы распространить только на территории, которые находятся под контролем Киева. В качестве исторического примера он привёл разделённую Германию времён холодной войны.

Федеративная Республика Германия вступила в НАТО в 1955 году, тогда как Германская Демократическая Республика оставалась за пределами альянса. По мнению Эспера, похожий подход можно было бы применить к Украине, не распространяя коллективную защиту на неподконтрольные ей территории. При этом отдельного официального формата «неполного членства» в НАТО сейчас нет. Приглашение нового государства требует консенсуса всех участников блока, а вступившая страна должна принять права и обязательства, предусмотренные Североатлантическим договором. Украина по-прежнему остаётся партнёром альянса и не защищена гарантиями статьи 5.

Ранее Life.ru разбирал обсуждавшийся на Западе сценарий для Украины по модели разделённых ФРГ и ГДР. Он предполагал сохранение территориального спора при одновременном предоставлении западных гарантий безопасности подконтрольной Киеву части страны.