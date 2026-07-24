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24 июля, 14:54

Режим чрезвычайной ситуации распространили на весь Черноморский район Крыма

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Власти официально ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории Черноморского района Крыма. Об этом сообщила вице-премьер республики Елена Романовская в эфире программы «Главное» на телеканале «Крым 24».

Новый статус позволит местному населению, которое длительное время остаётся без электроснабжения и водоснабжения, получить причитающиеся компенсационные выплаты. В каждом селе уже приступили к работе специальные комиссии, куда граждане могут подать заявления.

Романовская уточнила, что зона бедствия охватила все без исключения населённые пункты муниципалитета. Люди вправе обратиться за социальной поддержкой и иными видами государственной помощи. Власти заверили, что каждое обращение будет рассмотрено в максимально сжатые сроки. Документы принимаются непосредственно на местах.

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Ранее Life.ru рассказывал, что перебои с подачей электроэнергии начались и на южном берегу Крыма 22 июня после атаки дронов на энергетические объекты. Без света временно остался ряд населённых пунктов, сложности с энергоснабжением фиксировались также на северо-западе и востоке полуострова. В настоящий момент в отдельных районах продолжают действовать оперативные ограничения, их вводят исходя из обстановки в конкретных энергоузлах. Сроки полного возобновления штатной работы системы пока не обозначены.

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Юрий Лысенко
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