Тунец размером со шкаф: Сахалинским рыбакам пришлось звать на помощь погрузчик

Гигантского тунца, пойманного на Сахалине, пришлось поднимать с помощью погрузчика. Вручную справиться с тяжёлым уловом рыбакам не удалось. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбалка Сахалин и ДВ».

На Сахалине поймали гигантского тунца. Видео © Telegram / Рыбалка Сахалин и ДВ

Необычный трофей выловили в Долинском районе. Двое мужчин попытались вытащить рыбину самостоятельно, однако она оказалась слишком тяжёлой.

Кстати, ещё одного такого монстра поймали на Сахалине совсем недавно. Рыбак вытащил тунца длиной почти с человеческий рост и предполагаемым весом 100–120 килограммов. Трофей вытаскивали около получаса при помощи напарника. Улов мужчина решил оставить себе и угостить им друзей и родственников.