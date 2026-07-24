Тунец размером со шкаф: Сахалинским рыбакам пришлось звать на помощь погрузчик
На Сахалине выловили гигантского тунца, которого пришлось поднимать погрузчиком
Обложка © Telegram / Рыбалка Сахалин и ДВ
Гигантского тунца, пойманного на Сахалине, пришлось поднимать с помощью погрузчика. Вручную справиться с тяжёлым уловом рыбакам не удалось. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбалка Сахалин и ДВ».
На Сахалине поймали гигантского тунца. Видео © Telegram / Рыбалка Сахалин и ДВ
Необычный трофей выловили в Долинском районе. Двое мужчин попытались вытащить рыбину самостоятельно, однако она оказалась слишком тяжёлой.
Кстати, ещё одного такого монстра поймали на Сахалине совсем недавно. Рыбак вытащил тунца длиной почти с человеческий рост и предполагаемым весом 100–120 килограммов. Трофей вытаскивали около получаса при помощи напарника. Улов мужчина решил оставить себе и угостить им друзей и родственников.
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