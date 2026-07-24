Учёные завели суркам аккаунт на OnlyFans. Всё ради науки

Американские учёные создали аккаунт на OnlyFans для публикации видео с желтобрюхими сурками. Об этом сообщили исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Проект получил название OnlyMarms. Вместо откровенного контента подписчики получают ролики о жизни животных в Скалистых горах.

Учёные пошли на такой шаг из-за сокращения государственного финансирования науки в США. Команда решила использовать необычную площадку для привлечения пожертвований и внимания к своему исследованию.

На странице публикуют видео, где сурки играют, роют норы, переносят растения и взаимодействуют друг с другом. Авторы проекта отмечают, что материалы подходят для семейного просмотра.

Подписка на аккаунт остаётся бесплатной. Исследователи рассчитывают на добровольные пожертвования от пользователей.

За первый месяц страницу посетили 735 человек, 44 пользователя подписались на неё, а сумма полученных средств пока оказалась небольшой.

Исследование желтобрюхих сурков ведётся с 1962 года. За это время учёные собрали большой объём данных о поведении животных, их социальной жизни и влиянии изменения климата на популяцию.

Учёные выяснили, что самки пятнистых гиен эффективнее самцов передают своим потомкам репродуктивные преимущества. Исследование, опубликованное в Science Advances, показало, что детёныши высокоранговых самок наследуют положение в иерархии и получают больше преимуществ, включая доступ к пище. При этом влияние самцов на следующие поколения оказалось значительно слабее из-за их ухода из родного клана.