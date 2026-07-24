В Госдуме заявили, что РФ нужны системы для определения запуска ракет «Фламинго»
Крылатая ракета FP-5 «Фламинго». Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky / АР
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что России необходимы системы, способные фиксировать запуск ракет типа «Фламинго» ещё на территории Украины. Он отметил, что у ПВО есть вопросы к тому, как снаряду удалось преодолеть такое расстояние.
По словам парламентария, цель украинских атак — дестабилизация обстановки в стране, и только ответные меры могут остановить террористов.
А ранее Life.ru писал, что украинская ракета «Фламинго» использует систему наведения из Франции. Через дочернюю структуру Preligens Киеву поставлялись навигационное оборудование, оптоэлектроника, системы противодействия БПЛА.
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