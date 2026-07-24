В Госдуме заявили, что РФ нужны системы для определения запуска ракет «Фламинго»

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что России необходимы системы, способные фиксировать запуск ракет типа «Фламинго» ещё на территории Украины. Он отметил, что у ПВО есть вопросы к тому, как снаряду удалось преодолеть такое расстояние.