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24 июля, 15:13

В Госдуме заявили, что РФ нужны системы для определения запуска ракет «Фламинго»

Крылатая ракета FP-5 «Фламинго». Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky / АР

Крылатая ракета FP-5 «Фламинго». Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky / АР

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что России необходимы системы, способные фиксировать запуск ракет типа «Фламинго» ещё на территории Украины. Он отметил, что у ПВО есть вопросы к тому, как снаряду удалось преодолеть такое расстояние.

По словам парламентария, цель украинских атак — дестабилизация обстановки в стране, и только ответные меры могут остановить террористов.

Добычей ВС РФ за неделю стали 13 ракет «‎Фламинго» и 5249 беспилотников ВСУ
Добычей ВС РФ за неделю стали 13 ракет «‎Фламинго» и 5249 беспилотников ВСУ

А ранее Life.ru писал, что украинская ракета «Фламинго» использует систему наведения из Франции. Через дочернюю структуру Preligens Киеву поставлялись навигационное оборудование, оптоэлектроника, системы противодействия БПЛА.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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