В Словакии задержали экс-главу украинского футбола Павелко

В Словакии задержали бывшего президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко. Украинская сторона подозревает его в организации схемы, с помощью которой из средств футбольной организации могли вывести почти 295 миллионов гривен, сообщил Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, Павелко задержали в Братиславе. Киев уже начал процедуру его экстрадиции. Решение о выдаче будет приниматься словацкими властями в соответствии с местным законодательством и международными соглашениями.

Следователи считают, что деньги Федерации футбола Украины перечислялись подконтрольным компаниям по договорам на поставку товаров и оборудования. В документах фигурировали морепродукты, элитные сорта чая, кофе и электротехническая продукция.

Как утверждает украинская прокуратура, фактически эти товары не поставлялись, а существовали только в отчётности. Договоры, по версии следствия, использовались для вывода денег за пределы футбольной организации. Окончательную правовую оценку этим эпизодам должен дать суд.

Речь идёт о средствах, которые Федерация футбола Украины получала в том числе от международных футбольных структур. Подобные закупки ранее уже становились предметом журналистских расследований и уголовных производств. Сообщалось о контрактах на десятки тонн чая, кофе и морепродуктов, которые не были ввезены на территорию Украины.

Павелко возглавлял украинскую футбольную федерацию с 2015 года по январь 2024-го. В период его руководства организация сменила название с Федерации футбола Украины на Украинскую ассоциацию футбола.

В декабре 2025 года бывшего спортивного функционера объявили в розыск. В базе украинского МВД указывалось, что он скрывается от органов досудебного расследования, а датой его исчезновения считалось 5 ноября 2025 года.

Ранее Павелко уже становился фигурантом дел, связанных с возможным хищением средств украинского футбола. В 2023 году его поместили под стражу по другому производству — о расходовании денег при строительстве завода по выпуску искусственного покрытия для футбольных полей. В феврале 2024 года апелляционный суд отменил продление ареста и освободил его.