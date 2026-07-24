В Кронштадте прошёл торжественный молебен в честь прибытия мощей Фёдора Ушакова

В Главном храме Военно-морского флота в Кронштадте прошёл торжественный молебен, посвящённый прибытию мощей святого праведного воина Феодора Ушакова. Богослужение состоялось в год 330-летия ВМФ России, его возглавил настоятель Никольского морского собора архимандрит Алексий. Участие принял главнокомандующий ВМФ адмирал Моисеев, передаёт Zvezdanews.

В Кронштадте прошёл молебен у мощей Ушакова в честь 330-летия ВМФ. Видео © Zvezdanews

Перед собором развернули гигантский Андреевский флаг размером 65 на 42 метра. В акции участвовали более 400 человек — военные, ветераны, молодёжь, спортсмены и жители Кронштадта.

В 2026 году День ВМФ выпадает на 26 июля — праздник традиционно отмечают в последнее воскресенье месяца. У флота в этом году будет юбилей: 330 лет со дня, когда в 1696 году Боярская дума по настоянию Петра I постановила «Морским судам быть».