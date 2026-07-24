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24 июля, 15:26

Лавров и Ван И обсудили отношения с США и ситуацию на Украине

Сергей Лавров и Ван И. Обложка © mid

Сергей Лавров и Ван И. Обложка © mid

На полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества состоялась двусторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств России и Китая. Сергей Лавров и Ван И обсудили актуальные международные вопросы, включая отношения с Вашингтоном и ситуацию вокруг украинского конфликта.

«Обсуждалась тема отношений с США и ситуация вокруг украинского кризиса», — проинформировали на Смоленской площади.

По итогам переговоров в российском дипведомстве констатировали совпадение или близость подходов двух стран по большинству затронутых тем, что свидетельствует о высоком уровне взаимопонимания между Москвой и Пекином в условиях текущей геополитической напряжённости.

Лавров: 17 стран получат статус партнёров ШОС вместо наблюдателей
Лавров: 17 стран получат статус партнёров ШОС вместо наблюдателей

Ранее Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания Совета ШОС в Чолпон-Ате. В центре внимания переговоров была ситуация на Ближнем Востоке. Лавров прибыл в Киргизию после визита на Филиппины, где ранее общался с госсекретарём США Марко Рубио, и этот круг тем также затрагивался в беседе.

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Александра Мышляева
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