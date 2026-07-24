В Бонне бастуют 600 сотрудников Haribo, требуя роста зарплат из-за инфляции

На заводе производителя мармелада Haribo в Бонне началась предупредительная забастовка. Акция началась в 06:00 мск и продлится до полуночи, в ней участвуют около 600 сотрудников. Профсоюз работников пищевой промышленности требует повышения зарплаты на 5,8% (не менее €230) перед дальнейшими переговорами в августе, сообщает газета Bild.

По данным профсоюза, работодатели предлагают лишь 2% и единовременную компенсацию в €156. На 13:00 у проходной запланирован митинг, в котором, по данным издания, участвуют около 100 человек.

«Для низших тарифных категорий это означало бы прибавку всего 60 евро — не больше, чем стоимость одной заправки полного бака», — заявила представитель профсоюза.

В компании Haribo заявили, что предприятие продолжает работать. Федеральная ассоциация кондитерской промышленности ФРГ назвала ситуацию в отрасли «крайне напряжённой» из-за роста цен на энергию, сырьё и логистику. В 2025 году объёмы производства сладостей в Германии снизились на 150 тысяч тонн. Haribo — крупнейший производитель мармелада, основанный в 1920 году, его главный завод в Бонне является ключевой площадкой холдинга.

Ранее в Эрфурте около 31 тысячи человек вышли на акции протеста против федерального съезда партии «Альтернатива для Германии». Массовые демонстрации и сидячие забастовки прошли у выставочного центра, где проходило двухдневное мероприятие, перед зданием собралось порядка 15 тысяч протестующих.