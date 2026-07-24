Не стало Геннадия Попова — автора трудов по Андрею Рублёву и древнерусской иконописи

Стало известно о скоропостижной кончине Геннадия Попова — заслуженного работника культуры, искусствоведа, особенно известного трудами об Андрее Рублёве и древнерусской иконописи. Ему было 86 лет, рассказали в пресс-службе Российской академии художеств.

«Российская и мировая культура понесли тяжелую утрату: 24 июля 2026 года на 87-м году жизни скончался Геннадий Викторович Попов — заслуженный работник культуры Российской Федерации, почётный член Российской академии художеств», — говорится в сообщении.

Попов является большим исследователем древнерусского искусства, талантливым музейным деятелем, педагогом и учёным. Он посвятил этой теме более 60 лет. Причина смерти, дата и время прощания не уточняются.

«Его имя по праву занимает особое место в отечественном искусствознании», — добавили в Академии.

Ранее стало известно о смерти чемпионки мира по спортивной гимнастике, заслуженного тренера РСФСР и СССР Тамары Жалеевой. Ей было 94 года.