Не стало Геннадия Попова — автора трудов по Андрею Рублёву и древнерусской иконописи
Искусствоведа Геннадия Попова не стало в 86 лет
Геннадий Попов. Обложка © ТАСС / Алексей Никольский
Стало известно о скоропостижной кончине Геннадия Попова — заслуженного работника культуры, искусствоведа, особенно известного трудами об Андрее Рублёве и древнерусской иконописи. Ему было 86 лет, рассказали в пресс-службе Российской академии художеств.
«Российская и мировая культура понесли тяжелую утрату: 24 июля 2026 года на 87-м году жизни скончался Геннадий Викторович Попов — заслуженный работник культуры Российской Федерации, почётный член Российской академии художеств», — говорится в сообщении.
Попов является большим исследователем древнерусского искусства, талантливым музейным деятелем, педагогом и учёным. Он посвятил этой теме более 60 лет. Причина смерти, дата и время прощания не уточняются.
«Его имя по праву занимает особое место в отечественном искусствознании», — добавили в Академии.
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