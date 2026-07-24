Евраев: В Ярославской области нормализовалась ситуация с топливом

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о нормализации ситуации с топливом в регионе. По его словам, удалось провести масштабную работу по стабилизации товарных потоков и перестройке логистических маршрутов.

«Ситуация с топливом в регионе нормализовалась. Провели большую работу по стабилизации товарных потоков и перенастройке логистических цепочек. Крупные сетевые заправочные станции обеспечены бензином. Небольшие очереди возникают только в часы пик», — написал глава региона.

Евраев также отметил, что поставки топлива постепенно восстанавливаются и на частных автозаправочных станциях, однако пока обеспечены не все такие точки. Работа по полному урегулированию ситуации продолжается.

Ранее в Пензенской области отменили ограничение на продажу бензина в канистрах, но теперь в одну тару можно заливать не больше 20 литров. С 23 июня оперштаб разрешал заправку только непосредственно в бак машины. Однако, как отметил глава региона, от жителей поступило много просьб — топливо нужно было для садовой техники, мотоблоков, триммеров и газонокосилок. В итоге правила смягчили.