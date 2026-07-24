Вскрытие сообщника Эпштейна не выявило следов насильственной смерти

Вскрытие тела Даниэля Сиада, предполагаемого сообщника скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, не выявило признаков насильственной смерти. Об этом сообщила прокуратура французского города Нантер.

«Не было обнаружено следов недавнего насилия, которое могло бы быть связано со смертью», — говорится в заявлении ведомства, текст которого приводит радиостанция Franceinfo.

При этом в ходе вскрытия были обнаружены признаки ухудшения здоровья, а также следы ранее перенесённого инфаркта, который мог повысить риск внезапной смерти. Следствие назначило дополнительную токсикологическую экспертизу. Расследование для установления точной причины смерти мужчины продолжается.

Напомним, тело 69-летнего мужчины обнаружили в его собственном доме. Погибшего неоднократно подозревали в поиске девушек для миллиардера. Сиад построил карьеру в индустрии моды как успешный «скаут». По данным следствия, его сотрудничество с Эпштейном длилось с конца 2000-х до 2017 года. Агент признавал, что организовывал встречи финансиста с моделями, однако настаивал на исключительно деловом характере контактов и отрицал осведомлённость о частной жизни заказчика.