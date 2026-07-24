Работа аэропорта Сочи временно ограничена

Ранее сегодня аэропорт Пулково временно ограничил приём и отправку воздушных судов. По состоянию на утро, согласно данным онлайн-табло, задержаны или полностью отменены порядка 25 вылетов. Среди направлений, где рейсы перенесены на более позднее время, значатся Пермь, Омск, Сыктывкар, Анталья, Казань, Владикавказ, Ижевск, Нижнекамск, Махачкала и Сочи. Полностью сняты с расписания несколько бортов в Стамбул, Москву и Краснодар. Росавиация ввела ограничения в 01:46 по московскому времени, пояснив, что они направлены на обеспечение безопасности полётов.