Аэропорт Внуково работает в режиме согласования с профильными ведомствами

Столичный аэропорт Внуково работает в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом проинформировала пресс-служба Росавиации.

Приём и отправка всех бортов осуществляются исключительно по согласованию с профильными органами. Такой режим введён вынужденно. В ведомстве подчеркнули, что данные меры направлены исключительно на обеспечение безопасности полётов.

Пассажирам рекомендовано отслеживать актуальный статус своего рейса. Всю информацию можно оперативно получить через онлайн-табло авиагавани.

На днях стало известно, что аэропорт Внуково приобретает долю в компании-владельце Домодедово. Стороны договорились о покупке 25% в ООО «Перспектива» за 16,5 млрд рублей. Ранее эта дочерняя структура аэропорта Шереметьево получила Домодедово, выкупив актив у Росимущества в начале года за 66,1 млрд рублей. Сумма текущей сделки эквивалентна четверти от той стоимости.