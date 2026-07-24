Надо было оставить Трампа на фото: США присвоят себе треть призовых Испании за победу на ЧМ

Налоговая служба Соединённых Штатов намерена удержать почти треть призовых выплат сборной Испании после её триумфа на чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом пишет Fox News.

Речь идёт о сумме, превышающей 1,1 миллиарда рублей, которую запросили с Королевской испанской футбольной федерации. Обычно Международная федерация футбола заблаговременно согласовывает с принимающей стороной освобождение национальных ассоциаций от подобных сборов, однако в этот раз ситуация сложилась иначе.

Местное законодательство трактовало статус испанской команды не как единого спортивного объединения, а как совокупность отдельных физических лиц. Это и повлекло за собой финансовые претензии.

Возможно, если бы испанская национальная команда оставила на сделанном после победы общем фото президента США Дональда Трампа, неприятной ситуации с американской налоговой удалось бы избежать. Отметим, что с 2010 страны, где проходит ЧМ, освобождают победителей от налогов. К примеру, принимавшая чемпионат мира в 2018 году Россия ничего не взяла с завоевавшей тогда Кубок мира ФИФА Франции.

Напомним, что в финальном матче испанцы нанесли поражение аргентинцам с минимальным счётом 1:0. Основное время завершилось нулевой ничьей, а исход встречи решился во втором экстра-тайме. Победный гол на счету 26-летнего форварда «Барселоны» Феррана Торреса. Соперник доигрывал поединок в неполном составе с 93-й минуты.