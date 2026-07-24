Пирло возглавит сборную Италии после отказа Гвардиолы

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло является основным претендентом на пост главного тренера национальной команды. По данным La Gazzetta dello Sport, новый технический директор Итальянской федерации футбола Паоло Мальдини считает его идеальным кандидатом для этой роли.

Ранее сообщалось, что руководство сборной хотело пригласить экс-наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, однако получило отказ. Как информирует источник, после этого переговоры с Пирло активизировались, и все детали должны быть согласованы в ближайшее время.

Ожидается, что соглашение с 46-летним специалистом будет рассчитано до чемпионата мира 2030 года, а его зарплата в сборной не превысит 1,5 млн евро в год. В своей тренерской карьере Пирло успел поработать в «Ювентусе», «Карагюмрюке» и «Сампдории», а в данный момент возглавляет эмиратский «Дубай Юнайтед».

Ранее итальянский специалист Энцо Мареска подписал контракт с «Манчестер Сити» до 2029 года, став новым главным тренером после ухода Пепа Гвардиолы. Клуб перечислил «Челси» примерно 20 млн евро за возвращение Марески, который трудился в структуре «Сити» и помогал Гвардиоле в победный сезон. Теперь ему предстоит сохранить почерк команды и открыть новую главу после долгой эпохи Гвардиолы. Поскольку Мареска уже знаком с внутренней кухней клуба, его интеграция должна пройти быстрее.