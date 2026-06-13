Тарделли назвал неуважением к Италии слова Инфантино о национальной сборной

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино проявил неуважение к Италии, когда пошутил о провале сборной страны по футболу во время квалификации. Такое мнение высказал чемпион мира 1982 года в составе нацигнальной команды Марко Тарделли.

«Он проявил неуважение по отношению к Италии. Он не имеет права говорить такие вещи, особенно в качестве президента ФИФА», — цитирует Тарделли журналист Николо Скира на своей странице в соцсети X.

Напомним, президент ФИФА Джанни Инфантино пошутил по поводу сборной Италии, которая не сумела квалифицироваться на третий чемпионат мира подряд. По его словам, число участников можно увеличить даже до 208 команд, чтобы проверить, сможет ли итальянская команда пройти отбор. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля и стал первым турниром в истории с участием 48 сборных.