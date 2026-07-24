«В тишине Богом зданных пещер»: Военные священники помолились у гроба псковских старцев

В древней Псково-Печерской обители, в её знаменитых подземных галереях, состоялось особое богослужение. Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл вместе с военными священниками совершил заупокойную литию, собравшись у места захоронения архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

Митрополит Кирилл и военные священники помолились у гроба старца Иоанна. Видео © Telegram / Военный отдел Московского Патриархата

Сам старец, переживший лагеря и жестокие преследования за веру, до последнего дыхания наставлял своих духовных детей хранить твёрдость духа и любовь к Отчизне. Сегодня для священников, сопровождающих наших бойцов в зоне проведения спецоперации, эти слова приобретают особый, наставнический смысл и служат ориентиром в их пастырском служении.

Подземные пещеры, чудесным образом явленные в 1392 году — в год кончины преподобного Сергия Радонежского, — на протяжении веков хранят историю служения Богу и родной земле. Здесь, в этих древних катакомбах, рядом с подвижниками благочестия и исповедниками XX века нашли упокоение воины, защищавшие обитель в разные эпохи, а также предки великого русского полководца Михаила Кутузова.

Само место, где временное сливается с вечным, напоминает о неразрывной связи поколений: молитвенная поддержка псковских старцев и защитников прошлого сегодня незримо укрепляет российское воинство в его ратном труде за правду.

В конце июня патриарх Кирилл обратился к духовенству России и Беларуси с призывом усилить работу по укреплению православной веры в народе «во имя защиты Отечества» и духовной крепости нации. Он заявил, что от степени веры и моральных ориентиров молодёжи напрямую зависит дальнейшее развитие и будущее государства. По его словам, деятельность священнослужителей должна быть направлена на упрочение этих духовных основ.