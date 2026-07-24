Владелец Lamborghini оплатил штрафы на 1,4 млн после ареста суперкара

В Москве судебные приставы добились погашения задолженности от 41-летнего владельца Lamborghini, накопившего 665 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Общая сумма долга превысила 1,4 млн рублей, а за просрочку был начислен исполнительский сбор в размере 937 тыс. рублей, сообщает ГУ ФССП по Москве.

Должник игнорировал требования пристава, несмотря на запрет регистрационных действий. В ходе рейда с Госавтоинспекцией суперкар обнаружили, арестовали и отправили на спецстоянку. Только после этого мужчина полностью погасил все штрафы и сборы.

Судебные приставы напоминают, что своевременная оплата штрафов помогает избежать ареста имущества и дополнительных расходов. Проверить и погасить долги можно через портал «Госуслуг».

Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовили законопроект об отмене 28 административных штрафов, в том числе за отсутствие прав и полиса ОСАГО, если инспектор может проверить данные по базам, а также за утрату паспорта и проживание без регистрации. Он пояснил, что государственные информационные системы уже содержат все нужные сведения, и если человек есть в реестрах, то штрафовать его за отсутствие бумажного подтверждения бессмысленно.