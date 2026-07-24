Суд взыскал 10 млн рублей с участника схемы Блиновской Миняева

Арбитражный суд Москвы обязал Романа Миняева вернуть в конкурсную массу денежные средства, незаконно выведенные из компании, связанной с делом Елены Блиновской. Об этом передаёт корреспондент РИА «Новости» из зала судебных заседаний.

Финансовый управляющий Мария Ознобихина выяснила, что в 2021 году ответчик получил от ООО «Сириус» пять траншей на сумму 10 миллионов рублей. Платежи оформлялись как дивиденды.

Представитель управляющего пояснил суду, что фирма не имела права на подобные выплаты. Материалы налоговой проверки и уголовного дела подтвердили: «Сириус» не вёл самостоятельной хозяйственной деятельности, а использовался исключительно в схеме дробления бизнеса.

Инстанция согласилась с доводами о незаконности перечислений и постановила взыскать всю сумму. Представители Миняева, который ранее числился единственным участником и гендиректором общества, на заседание не явились.

Ранее Life.ru рассказывал, что Федеральная налоговая служба заявила дополнительное требование к Елене Блиновской в процедуре банкротства. Ссылаясь на материалы дела, недоимка возникла по налогу на доходы физических лиц с банковских вкладов блогера за 2023 год. Сумма задолженности составляет порядка 16 тысяч рублей. Заявление управления ФНС по Кировской области будет рассмотрено арбитражем без проведения заседания и вызова сторон.

Саму Блиновскую арбитраж признал банкротом ещё в ноябре 2024 года, открыв процедуру реализации имущества. Позднее, в марте 2025-го, Савёловский суд столицы приговорил её к пяти годам колонии общего режима со штрафом в миллион рублей и четырёхлетним запретом на коммерческую деятельность. Помимо уголовного наказания, с блогера взыскали в доход государства арестованное имущество. Кроме того, суд удовлетворил иск надзорного ведомства на 587 миллионов рублей. Задержали Блиновскую в апреле 2023 года.