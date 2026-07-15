У Блиновской нашли новый налоговый долг — теперь на 16 тысяч рублей

ФНС предъявила новое требование к «королеве марафонов» Елене Блиновской в рамках дела о банкротстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным источника агентства, речь идёт о недоимке по НДФЛ с вкладов блогера за 2023 год. Сумма требования составляет около 16 тысяч рублей.

Требование управления ФНС по Кировской области рассмотрят без судебного заседания и вызова участников дела.

В конце 2024 года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом по её собственному заявлению и открыл процедуру реализации имущества.

После этого в дело поступили требования кредиторов. ФНС заявляла около 1,2 млрд рублей, ВТБ — около 270 млн рублей, Сбербанк — два требования на 8 млн и 13 млн рублей.

В марте прошлого года Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима, штрафу в 1 млн рублей и запрету заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Позднее срок лишения свободы сократили до четырёх лет и шести месяцев.

Суд также взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 млн рублей.

Дело Елены Блиновской

Елена Блиновская стала одной из самых заметных фигуранток налоговых дел против блогеров. Создательницу «Марафона желаний» задержали в апреле 2023 года при попытке выехать из России. Тогда следствие заявляло о неуплате налогов на 918 млн рублей и легализации денежных средств.

По версии следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса, чтобы занизить доходы от своих проектов. Позднее в деле также фигурировали обвинения в легализации средств и неправомерном обороте платёжных средств.

Сначала блогер находилась под домашним арестом, однако в январе 2024 года её перевели в СИЗО после нарушения условий меры пресечения. В ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации её имущества.

В марте 2025 года Савёловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Позднее Мосгорсуд смягчил наказание до четырёх лет и шести месяцев, а штраф снизил до 950 тысяч рублей.

Параллельно продолжается дело о банкротстве. В нём уже фигурировали крупные требования кредиторов: ФНС заявляла около 1,2 млрд рублей, ВТБ — около 270 млн рублей. Теперь налоговая предъявила новое требование — около 16 тысяч рублей недоимки по НДФЛ с вкладов за 2023 год.