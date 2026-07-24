В Польше запретили держать собак на привязи

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, запрещающий содержание собак на привязи. Это решение принято спустя восемь месяцев после того, как глава государства заблокировал аналогичный законопроект, посчитав его требования невыполнимыми для фермеров и владельцев пастушьих собак.

«Первым из подписанных мною сегодня законов стал закон о внесении изменений в закон о защите домашних животных, либо, как его называют, закон о привязи», — заявил Навроцкий в видеообращении.

По словам польского лидера, новая редакция документа разработана с учётом позиции аграриев, собаководов и кинологов. Ранее действовавший с 1997 года закон допускал содержание собак на привязи при условии, что длина цепи превышала три метра. Новые нормы полностью исключают такую возможность, что стало значительным шагом в сторону ужесточения правил защиты домашних животных в стране.

Ранее депутаты Иркутской области приняли закон о бездомных животных. Документ разрешает их усыпление в исключительных случаях. Инициатором выступила Ассоциация муниципальных образований. Поводом стала статистика: к концу 2025 года в регионе насчитывалось 11,4 тыс. бездомных собак. За год произошло 3,7 тыс. нападений на людей. Вводится понятие «экстраординарная ситуация» — когда стаи агрессивны и угрожают жизни.