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24 июля, 18:28

Польша проверяет информацию МИД Белоруссии о готовящемся теракте

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава изучает информацию, полученную от белорусского внешнеполитического ведомства о готовящемся теракте. По его словам, данные поступили в распоряжение польской стороны несколько часов назад.

«Это дело появилось несколько часов назад. Мы его ещё исследуем, но, конечно, мы серьёзно относимся к каждому предупреждению о терроризме и проверяем», — сказал Сикорский журналистам.

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Напомним, Минск передал Варшаве информацию о готовящейся атаке на территорию Польши. Временному поверенному Польши Кшиштофу Ожанне вручили оперативные данные от правоохранителей. Речь идёт о человеке, ранее осуждённом в Белоруссии. Власти лишили его статуса защищённого лица и права пребывания в стране. Именно это, по версии следствия, и стало поводом для планирования преступления.

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Александра Мышляева
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