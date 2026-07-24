В Литве закрылись все магазины владельцев российской сети «Светофор»

В Литве закрылись все магазины Андрея, Сергея и Валентины Шнайдеров — владельцев российской сети супермаркетов «Световор», попавших в 21-й пакет санкций ЕС. Об этом пишет портал 15min. В прибалтийской республики магазины предпринимателей работали под брендом Mere.

«Все принадлежащие сети Шнайдеров магазины стали закрываться до окончания рабочего дня. Руководство отключило электричество и отправило сотрудников по домам», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне Евросоюз принял очередной, 21-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 170 организаций и 48 физических лиц. Кроме того, заморожены активы и введён запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и финансовым учреждениям.