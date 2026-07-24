Фанаты BTS требуют извинений от Гайдуляна после слов о шоу в перерыве ЧМ

Актёр Андрей Гайдулян спровоцировал скандал своими комментариями о развлекательной программе во время перерыва Чемпионата мира по футболу. Артист опубликовал в социальной сети пост с фотографией выступления группы BTS. В тексте он назвал шоу «тараканьим цирком».

Поклонники южнокорейского коллектива восприняли эти слова как прямое оскорбление. Вслед за этим артист записал видео с пояснениями. Он заявил, что не имеет претензий к участникам BTS, Шакире, Джастину Биберу и другим исполнителям. Гайдулян объяснил своё недовольство излишней коммерциализацией спортивного события. По его мнению, зрители пришли смотреть футбол, а не развлекательное шоу в стиле Супербоула.

Подобные объяснения только усилили волну критики. Фанаты посчитали, что артист не принёс нормальных извинений, а просто продолжает искать оправдания.

Гайдулян о фанатах BTS. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gaydulyan

«Опозорился и пытается исправить ситуацию шутками». «Нормально извиниться? Нет. Продолжать цирк? Да». «Прежде чем открывать рот в сторону BTS, сначала ответьте на один вопрос: а чего добились вы? <...> Чтобы с таким высокомерием рассуждать о людях, которых знает весь мир», — оставили пользователи жёсткие комментарии под постом.

Последующие публикации Гайдуляна о BTS. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gaydulyan

Вскоре Гайдулян удалил спорные записи. Вместо них он разместил постер музыкальной группы с собственным фотомонтажом. А также разместил ролик, где он в роли фаната BTS.

«Прежде чем писать про меня гадости, изучите историю вашей любимой группы и все факты», — написал артист под новым изображением.

Такой шаг также не удовлетворил аудиторию. Поклонники коллектива продолжают требовать от мужчины публичных извинений.

«Мы требуем извинений публичных, а не продолжение цирка», — настаивают пользователи в комментариях.

Финальный матч чемпионата мира по футболу отличился рекордным перерывом. Организаторы продлили стандартный 15-минутный интервал до 27 минут. На стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси прошло масштабное представление. В шоу приняли участие Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и южнокорейская группа BTS.