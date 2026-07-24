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24 июля, 18:41

Москвичей предупредили об очень сильных и продолжительных ливнях

Синоптик Голубев: В конце следующей недели в Москве ожидаются ливни

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В конце следующей недели в Москве и области ожидаются ливни, рассказал начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев. Предварительно, 29 и 30 июля могут быть «хорошие, продолжительные сильные дожди». По его словам, к столице приблизится атлантический циклон, который на данный момент нависает над Кольским полуостровом и Скандинавией.

«Именно он и принесет эти затяжные и сильные дожди», — сказал собеседник РИА «Новости».

Июль закончится потопом: Москву накроют экстремальные ливни и грозы на будущей неделе
Июль закончится потопом: Москву накроют экстремальные ливни и грозы на будущей неделе

Ранее синоптик Марина Макарова рассказала, может ли аномальная жара, проносящаяся сейчас по Европе, прийти в Россию. По её словам, теоретически, такое развитие событий вполне вероятно.

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Матвей Константинов
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