Москвичей предупредили об очень сильных и продолжительных ливнях

В конце следующей недели в Москве и области ожидаются ливни, рассказал начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев. Предварительно, 29 и 30 июля могут быть «хорошие, продолжительные сильные дожди». По его словам, к столице приблизится атлантический циклон, который на данный момент нависает над Кольским полуостровом и Скандинавией.

«Именно он и принесет эти затяжные и сильные дожди», — сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее синоптик Марина Макарова рассказала, может ли аномальная жара, проносящаяся сейчас по Европе, прийти в Россию. По её словам, теоретически, такое развитие событий вполне вероятно.