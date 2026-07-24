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24 июля, 19:02

WSJ: Бахрейн и Кувейт тайно нанесли авиаудары по Ирану в июле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Кувейт и Бахрейн ранее в июле тайно нанесли авиаудары по территории Ирана, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, истребители двух стран поразили ряд военных целей, включая склады с ракетами и беспилотниками.

Как отмечает WSJ, Объединённые Арабские Эмираты предоставили для этой атаки разведывательные данные. Официальных подтверждений или комментариев от властей Кувейта, Бахрейна, ОАЭ или Ирана пока не поступало.

CENTCOM сообщил о новой серии авиаударов США по территории Ирана
CENTCOM сообщил о новой серии авиаударов США по территории Ирана

Ранее сообщалось, что корпус стражей исламской революции заявил, что в ходе 27-го этапа ответных ударов нанёс поражение трём складам с боеприпасами и оборудованием на американской базе Аль-Удайри в Кувейте, утверждая, что объекты были подожжены и полностью уничтожены. Кроме того, в заявлении КСИР сообщается об атаке на наблюдательную вышку 5-го флота ВМС США на Бахрейне, которой, по данным иранской стороны, причинён значительный ущерб.

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Анастасия Никонорова
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