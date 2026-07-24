WSJ: Бахрейн и Кувейт тайно нанесли авиаудары по Ирану в июле

Кувейт и Бахрейн ранее в июле тайно нанесли авиаудары по территории Ирана, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, истребители двух стран поразили ряд военных целей, включая склады с ракетами и беспилотниками.

Как отмечает WSJ, Объединённые Арабские Эмираты предоставили для этой атаки разведывательные данные. Официальных подтверждений или комментариев от властей Кувейта, Бахрейна, ОАЭ или Ирана пока не поступало.

Ранее сообщалось, что корпус стражей исламской революции заявил, что в ходе 27-го этапа ответных ударов нанёс поражение трём складам с боеприпасами и оборудованием на американской базе Аль-Удайри в Кувейте, утверждая, что объекты были подожжены и полностью уничтожены. Кроме того, в заявлении КСИР сообщается об атаке на наблюдательную вышку 5-го флота ВМС США на Бахрейне, которой, по данным иранской стороны, причинён значительный ущерб.