Лучший снайпер НБА Леброн Джеймс продолжит карьеру в «Филадельфии»

Лучший снайпер в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс объявил о переходе в «Филадельфию Севенти Сиксерс». Спортсмен подтвердил эту информацию на своей странице в X, а журналист ESPN Шэмс Чарания сообщил, что соглашение рассчитано на два года.

«Я думал, что покончил с этим, когда сезон закончился. Я не был готов объявлять об этом, и я знал, что мне нужно время, чтобы действительно принять решение, но я был почти уверен, что сыграл свою последнюю игру. Я верю, что могу помочь сделать «Филадельфию» чемпионской командой, и я так взволнован тем, чтобы вдохновить новую базу болельщиков и начать это невероятное путешествие в последний раз», — написал Джеймс.

Таким образом, 40-летний форвард продолжит карьеру в новом клубе, покинув «Лос-Анджелес Лейкерс», где выступал с 2018 года. «Филадельфия» получит одного из величайших игроков в истории, что кардинально меняет расклад сил в Восточной конференции.

Напомним, пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс» 30 июня официально объявила об уходе Леброна Джеймса, лучшего бомбардира в истории НБА, в связи с истечением контракта. Спортсмен завершил восьмилетнее выступление за клуб. В заявлении калифорнийской команды отметили, что Джеймс — один из величайших спортсменов, поблагодарили его за титул и рекорды в составе «Лейкерс», подчеркнув, что он всегда будет желанной частью семьи клуба, и пожелали ему удачи в будущем.