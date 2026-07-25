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25 июля, 05:08

Жители Москвы выкормили птенцов синицы, которых сначала приняли за мышей

Жители дачного посёлка СНТ «Витамины» в Троицком административном округе Москвы услышали в доме постоянный писк и шорох. Сначала они заподозрили мышей. Однако после вскрытия стены люди обнаружили гнездо с птенцами синицы.

Москвичи выкормили птенцов синицы. Видео © Telegram / SHOT.

Семья боялась гибели малышей. Поэтому хозяева сделали временное гнездо. Они купили червей и кормили птиц примерно неделю. Вскоре семья выпустила окрепших синиц на природу, пишет Telegram-канал SHOT.

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Кстати, с 8 по 16 августа в России пройдёт Всероссийская летняя перепись воробьёв. К началу августа эти птицы обычно выводят потомство дважды за сезон. После этого они начинают перемещаться семейными группами. Общая численность птиц растёт, поэтому люди видят их на улице гораздо чаще.

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monika Surzin

Лия Мурадьян
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