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Регион
24 июля, 20:04

Каллас намерена вызвать российского дипломата и готовит новые санкции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас объявила о намерении вызвать исполняющего обязанности постоянного представителя России при ЕС. Она сообщила об этом в социальной сети X и заявила о подготовке новых ограничительных мер против Москвы.

По словам Каллас, страны ЕС получат предложение по расширению санкционного давления на Россию.

«Мы намерены предложить странам ЕС новые санкции и не будем ограничиваться уже принятым 21-м пакетом», – написала она.

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Ранее Life.ru писал, что Кая Каллас объявила 21-й пакет санкций против России крупнейшим за четыре года. В список попали предприятия, связанные с выпуском дронов и стратегически важные объекты. По словам политика, работа над следующими ограничениями уже ведётся, и ЕС не намерен останавливаться на достигнутом.

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Юния Ларсон
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