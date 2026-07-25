Менявший бельё раз в три месяца китаец едва не лишился зрения из-за клещей в веках

В Китае 36-летний мужчина столкнулся с резким ухудшением зрения после того, как в его веках размножились микроскопические клещи рода Demodex. Как пишет South China Morning Post, развитию заболевания способствовали недостаточная гигиена и вредные бытовые привычки.

Житель провинции Хубэй на протяжении шести месяцев жаловался на сухость глаз, зуд и ощущение липкости век. Он регулярно тёр глаза и использовал глазные капли, однако симптомы лишь усиливались. Когда зрение начало ухудшаться, мужчина обратился за медицинской помощью.

Во время обследования врачи диагностировали демодекозный блефарит — воспаление век, вызванное чрезмерным размножением паразитов. Исследование показало, что в каждом волосяном фолликуле ресниц находилось по восемь–девять клещей. По оценке медиков, общее число паразитов могло превышать тысячу.

Выяснилось, что пациент менял постельное бельё всего один раз в три месяца и часто тёр глаза руками, что могло способствовать развитию заболевания.

Мужчине назначили противовоспалительное лечение, процедуры интенсивной светотерапии и ежедневную обработку век средством с маслом чайного дерева. Кроме того, врачи рекомендовали чаще менять постельное бельё, не пользоваться чужими полотенцами, сократить употребление жирной пищи и уменьшить время, проводимое перед экранами.

Ранее Life.ru рассказывал, как солнце может сжечь глаза и лишить зрения. Основные угрозы — катаракта (помутнение хрусталика), пингвекула и птеригиум (разрастание тканей глаза), а также возрастная макулярная дегенерация. Кроме того, ультрафиолет способен провоцировать опухоли век, включая рак.