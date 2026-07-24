В Петербурге ликвидировали пожар после удара БПЛА по инфраструктуре

Утром 24 июля Санкт-Петербург подвергся атаке украинских беспилотников, удар которых пришёлся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В результате возникло открытое горение, которое уже ликвидировали спасатели МЧС, сообщили в пресс-службе правительства города.

По словам губернатора Александра Беглова, на данный момент ведётся разбор конструкций после удара.

«Утром 24 июля Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведётся разбор конструкций», – отметил глава города.

Также мониторинг показал, что превышений гигиенических норм нет, а радиационная обстановка остаётся в пределах нормы, угрозы населению нет.

Ранее Life.ru писал, что жителей многоэтажного дома в Петербурге эвакуировали в местную школу. Люди из восьмой, девятой и десятой парадных покинули квартиры с раннего утра. Причина эвакуации официально не называлась.