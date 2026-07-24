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24 июля, 20:48

В Петербурге ликвидировали пожар после удара БПЛА по инфраструктуре

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Утром 24 июля Санкт-Петербург подвергся атаке украинских беспилотников, удар которых пришёлся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В результате возникло открытое горение, которое уже ликвидировали спасатели МЧС, сообщили в пресс-службе правительства города.

По словам губернатора Александра Беглова, на данный момент ведётся разбор конструкций после удара.

«Утром 24 июля Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведётся разбор конструкций», – отметил глава города.

Также мониторинг показал, что превышений гигиенических норм нет, а радиационная обстановка остаётся в пределах нормы, угрозы населению нет.

В Петербурге приостановлена работа двух логистических центров
В Петербурге приостановлена работа двух логистических центров

Ранее Life.ru писал, что жителей многоэтажного дома в Петербурге эвакуировали в местную школу. Люди из восьмой, девятой и десятой парадных покинули квартиры с раннего утра. Причина эвакуации официально не называлась.

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Юния Ларсон
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